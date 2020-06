Romania are nevoie de unitate patronala, de consens social si politic pentru elaborarea unei strategii pe termen mediu si lung privind ocuparea fortei de munca, au concluzionat participantii la prima dezbatere din acest an a "Pactului pentru munca - Impreuna Reconstruim Romania", ce a avut loc marti, la Timisoara.



Cristina Chiriac, presedintele Confederatiei Nationale pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF, organizator al dezbaterii, a aratat, in context, ca cea mai importanta resursa a Romaniei o reprezinta oamenii si trebuie create toate conditiile pentru cresterea calitatii vietii…