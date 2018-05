Cristina Caramarcu a avut parte de surpriza vieții ei cand a fost ceruta in casatorie de iubitul ei chiar la ceremonia de deschidere Eurovision 2018. (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Momentul special a avut loc in fata sectorului ocupat de jurnalistii, dar și de fanii […] The post Cristina Caramarcu, solista trupei „The Humans”, ceruta in casatorie la ceremonia de deschidere Eurovision 2018 appeared first on Cancan.ro .