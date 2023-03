Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar cutremurul din anul 1977 a zguduit Romania și a lasat in urma sa morți și raniți. Cronicarii vremii ne-au lasat informații despre mai multe drame produse de mișcarile pamantului.

- Roxana Ciuhulescu a facut o schimbare de look in acest weekend. Prezentatoarea s-a lasat pe mainile unui , iar rezultatul este pe gustul sau. Ea a optat pentru cateva șuvițe și bucle, iar chipul ii este pus in evidența.

- Bugetul Iasului pe 2023 nu este despre dezvoltare, ci despre mediocritate. Acesta ar fi trebuit sa cuprinda sumele necesare realizarii unor studii pentru proiecte concrete, precum cele pe care le-am propus, pentru a rezolva dezastrul de trafic din Bucium. Sa vedem cuprinse sume care sa permita demararea…

- A trecut aproape un deceniu de la momentul in care Mica, prințesa de la Abracadabra, pe care milioane de copii au indragit-o, iși dadea ultima suflare, rapusa de o boala cumplita. Michaela Niculescu a lasat in urma sa o durere de neinchipuit. Una dintre cele mai bune prietene ale sale a facut dezvaluiri…

- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au stralucit in ziua de Craciun. Aceștia au sarbatorit acasa, iar ținutele purtate au fost asemanatoare. Iubita antrenorului a purtat o rochie scurta roșie cu model alb, iar prețul a fost uriaș.

- Organizația de monitorizare a presei ActiveWatch catalogheaza drept ”inacceptabile” amenințarile lansate de politicianul PNL și fostul jurnalist Silviu Manastire la adresa jurnaliștilor G4Media, care au scris despre scandalul de violența domestica in care a fost implicat in urma cu doi ani, spunand…

- Schimbare la asigurarile auto: A fost lansata aplicația care ușureaza viața șoferilor implicați in incidente de trafic minore Schimbare la asigurarile auto: A fost lansata aplicația care ușureaza viața șoferilor implicați in incidente de trafic minore In urma unei modificari a legislației RCA, Biroul…

- Tatal Cristinei Belciu a implinit 50 de ani, iar cu ocazia zilei de naștere, fosta iubita a lui Cristian Boureanu i-a transmis un mesaj emoționant parintelui sau. Aceasta i-a mulțumit pentru felul in care a crescut-o, pentru ca i-a fost alaturi in momentele dificile și, de fiecare data a ajutat-o sa…