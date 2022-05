Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Boureanu a fost fotografiat de paparazzi Spynews i n compania Laurei Dinca, fosta lui iubita, la un restaurant din zona de nord a Bucureștiului. Ipostaza aceasta cu omul de afaceri vine la doar o luna de la desparțirea de Cristina Belciu. In luna aprilie s-a aflat ca omul de afaceri Cristian…

- Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au desparțit, dupa o relație de cateva luni. Fosta iubita a afaceristului a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca nu se vor mai impaca, insa au ramas prieteni și pastreaza legatura. Iata ce a declarat de fosta iubita a lui Cristian Boureanu, Laura Dinca.

- Fosta partenera de viața a lui Cristian Boureanu a fost implicata intr-un accident grav. Cristina Belciu a oferit declarații despre starea ei de sanatate in exclusivitate la Antena Stars. Iata cum s-a intamplat totul și cum se simte acum fosta iubita a lui Cristian Boureanu!

- Misha a avut o reacție dura dupa ce a vazut cat a ajuns sa plateasca la taxi in ultima saptamana. Fosta soție a lui Connect-R are mașina in service, astfel ca a fost nevoita sa plateasca 80 de lei pe o cursa. In aceasta dimineața, Misha a reacționat dur dupa ce a fost nevoita sa plateasca o suma destul…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Belciu a anunțat ca are de gand sa se mute din Romania. De ce a luat iubita lui Cristian Boureanu aceasta decizie neașteptata, dar și ce a facut pentru a-și asigura un viitor peste hotare. In ce țara vrea vedeta sa se stabileasca.

- Cristina Belciu, in varsta de 24 de ani traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Cristian Boureanu, de patru luni. Tanara, despre care se spune ca seamana cu Monica Bellucci, recunoaște ca iși dorește sa fe mireasa, insa va cantari bine aceasta decizie. „Sunt niște idei pe care orice fetița…

- Intr-un interviu pentru Antena Stars, iubita lui Cristian Boureanu a facut mai multe dezvaluiri despre viața ei amoroasa. Tanara care l-a cucerit pe afacerist a vorbit și despre posibilitatea de a face nunta și a recunoscut ca se gandește la frumosul eveniment.

- Cristina Belciu a acordat primul interviu pentru Antena Stars, in exclusivitate. Noua iubita a lui Cristian Boureanu a vorbit despre iubire și cariera, dar a dezvaluit și cum se simte dupa ce frumusețea ei a fost comparata cu cea a celebrei actrițe Monica Bellucci.