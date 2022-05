Stiri pe aceeasi tema

- Fosta partenera de viața a lui Cristian Boureanu a fost implicata intr-un accident grav. Cristina Belciu a oferit declarații despre starea ei de sanatate in exclusivitate la Antena Stars. Iata cum s-a intamplat totul și cum se simte acum fosta iubita a lui Cristian Boureanu!

- Argentinianul Eduardo „Toto” Salvio (31 de ani) este cautat de poliție dupa ce a lovit-o cu mașina pe fosta sa iubita, dupa ce aceasta l-a surprins cu o alta femeie. Extrema celor de la Boca Juniors este data in urmarire generala de poliția din Argentina, care vrea sa-l rețina. Eduardo Salvio a lovit-o…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristina Belciu a anunțat ca are de gand sa se mute din Romania. De ce a luat iubita lui Cristian Boureanu aceasta decizie neașteptata, dar și ce a facut pentru a-și asigura un viitor peste hotare. In ce țara vrea vedeta sa se stabileasca.

- Cristina Belciu, in varsta de 24 de ani traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Cristian Boureanu, de patru luni. Tanara, despre care se spune ca seamana cu Monica Bellucci, recunoaște ca iși dorește sa fe mireasa, insa va cantari bine aceasta decizie. „Sunt niște idei pe care orice fetița…

- Intr-un interviu pentru Antena Stars, iubita lui Cristian Boureanu a facut mai multe dezvaluiri despre viața ei amoroasa. Tanara care l-a cucerit pe afacerist a vorbit și despre posibilitatea de a face nunta și a recunoscut ca se gandește la frumosul eveniment.

- Cristina Belciu a acordat primul interviu pentru Antena Stars, in exclusivitate. Noua iubita a lui Cristian Boureanu a vorbit despre iubire și cariera, dar a dezvaluit și cum se simte dupa ce frumusețea ei a fost comparata cu cea a celebrei actrițe Monica Bellucci.

- Valentina Pelinel, fosta soție a lui Cristian Boureanu, și Laura Dinca, fosta iubita a lui Cristian Boureanu, au stat la aceeași masa la nunta lui Cristian Burci, care a avut loc in Abu Dhabi. Mulți ar fi crezut ca intre ele exista o rivalitate, insa cele doua au stat una langa cealalta și nu au fost…

- Cristina Belciu, iubita lui Cristian Boureanu, a postat prima poza cu ei impreuna. Aceștia apar intr-o ipostaza tandra, in timp ce se saruta. Relația a fost confirmata recent chiar de Cristina Belciu și Cristian Boureanu, dupa ce aparusera mai multe zvonuri despre idila lor.Dupa desparțirea de Laura…