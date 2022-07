Stiri pe aceeasi tema

- Serena Williams și Ons Jabeur s-au calificat miercuri in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Eastbourne, dar au fost nevoite sa se retraga dupa ce tunisianca s-a accidentat.

- Incep inscrierile la gradinița. In cazul celor care se reinscriu, parinții și-au putut inscrie copiii cu varste intre 3 și 5 ani la gradinița in anul școlar 2022-2023, incepand cu data de 16 mai, iar astazi se fac inscrierile pentru cei care frecventeaza prima oara o

- Dorinta de a „salva obrazul” președintelui rus Vladimir Putin reprezinta o „boala grava” in Europa pe care numai o istorie cruda o poate vindeca, a spus joi seara ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba in cadrul unui telemaraton, potrivit publicatiei Liga.net, citata de Agerpres.

- S-a spus ca Iulia și-a pregatit copiii pentru gradinița și a pornit la drum. I-ar fi imbracat și le-ar fi pus pachețelul, insa in loc sa mearga la gradinița s-a oprit in dreptul unui bloc cu zece etaje, acolo unde a și avut loc tragedia. In realitate, se pare ca Iulia și copiii au ajuns la gradinița,…

- Novak Djokovic, numarul 1 in tenisul mondial, a recunoscut ca se lupta din punct de vedere mental, pentru a-și gasi cea mai buna forma, dupa un start sub așteptari al sezonului 2022, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Incidența cazurilor de hepatita de cauza necunoscuta este inca foarte scazuta in UE, dar fiind vorba despre o boala cu patologie neidentificata, riscul pentru copii nu poate fi evaluat cu exactitate in prezent, a transmis intr-un comunicat Centrul European pentru Prevenirea și

- Copiii din satul Scurta, comuna Orbeni, au gradinița noua, lucrarile fiind recepționate azi, in prezența lui Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacau, și a prof. Ana-Maria Egarmin, inspector școlar general. De asemenea, alaturi de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sunt multe companiile occidentale bine-cunoscute care s-au grabit sa se retraga din Rusia dupa invazia Ucrainei. De la inceputul invaziei, peste 400 de companii straine din Rusia, și-au suspendat activitatea comerciala. Altele au anunțat ca intenționeaza sa se retraga in totalitate. Cu toate astea,…