- Mihai Bendeac a avut un moment incredibil de sinceritate. Actorul marturisește ca face mii de romani sa rada, sufera de o boala despre care puțini știu și il macina de o viața. Despresia este o boala care de cele mai multe ori trece neobservata.

- Dupa o perioada grea din punct de vedere medical, Mirabela Dauer și-a revenit. Cu zambetul pe buze, artista a marturisit ca se simte mult mai bine și ca are grija sa ramana la fel de optimista. Și ca viața i s-a schimbat total de cand a parasit Capitala, decizie pe care a luat-o acum cațiva ani.

- Cristina Balan, caștigatoarea concursului Vocea Romaniei, ediția din 2015, a recunoscut ca s-a imbolnavit de depresie in momentul in care i s-a propus avortul celor doi bebeluși pe care ii purta in pantece, diagnosticați cu sindromul Down. Campania “Ratacit in sine. Depresia, boala mileniului”, derulata…

- Andrei are 41 de ani. S-a nascut in Hunedoara intr-o familie de intelectuali. A trecut prin multe episoade depresive, carora nu le-a dat atentie pana cand a ajuns sa fie diagnosticat cu tulburare bipolara.

- Unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care i-a avut Romania, fostul capitan al echipei naționale, Cristian Chivu a facut o serie de marturisiri cutremuratoare. Este pentru prima data cand vorbește despre accidentarea la cap, care i-a schimbat complet viața și care i-a scurtat cariera. Chiar daca…

- Capitanul Constantin Sanatescu (1885-1847) a fost participant activ la Primul Razboi Mondial si la cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Acesta a tinut un jurnal in care a insemnat actiunile la care a participat, precum si impresiile din Primul Razboi Mondial, dar si cu privire la interventia Armatei Romane…

- Trecerea in nefiinta a Israelei Vodovoz a indoliat o tara intreaga! Ea a fost gasita moarta, vineri seara, de avocata ei. Femeia a mers la locuinta sa, ingrijorata ca nu mai raspunde la telefon. Acolo a descoperit trupul neinsufletit al Israelei, zacand in baie. Femeia de afaceri locuia singura de ceva…

- Robbie Williams a vorbit intr-un interviu recent despre lupta sa cu problemele mintale si ca moartea bunului sau prieten George Michael l-a facut sa-si reevalueze stilul de viata. Cantaretul britanic in varsta de 44 de ani a povestit pentru The Sun ca a fost de multe ori la un pas de moarte,…