Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Balan, fosta caștigatoare a emisiunii ”Vocea Romaniei”, de la Pro TV, a fost umilita, intr-un parc de joaca pentru copii, de poliție! O polițista a abordat-o pe cantareața și i-a spus ca nu are voie sa iși lase copiii sa foloseasca toboganele. Vedeta a incercat sa ii spuna ca cei doi copii…

- Niște indivizi care se lauda ca fac parte din gruparea Sportivilor și ca au autoritațile la degetul mic sunt acuzați ca terorizeaza zeci de oameni și ca ofera show-uri perverse copiilor, sub nasul poliției.

- Grupul Anonymous si-a facut simtita prezenta si in evenimentele tulburi care au urmat uciderii lui George Floyd de catre politistul Derek Chauvin de la Politia din Minneapolis si cere dreptate. Intr-un...

- Din primele relatari de la fața locului șapte persoane au fost ranite, trei dintre acestea necesitand transport de urgența la spital. Practic, vatmanul unuia dintre tramvaie a schimbat macazul și a intrat pe contrasens lovindu-se cu un alt tramvai care circula regulamentar. La fața locului s-au deplasat…

- Scandalul a inceput ca un conflict in trafic banal, atunci cand șoferul unei mașini a refuzat sa faca loc unei alte mașini pe un drum ingust. Șoferii și pasagerii celor doua mașini au inceput apoi sa se certe. Conflictul s-a mutat apoi intr-o parcare din apropiere, ajungandu-se la focuri de arma…

- In jurul orei 20.00, cu o ora inainte de interventia in forta a politistilor si mascatilor, pe un live postat pe Facebook, se vede cum petrecaretii se distrau la gratar si amenintau ca in cazul in care oamenii legii indraznesc sa intervina, ii vor ataca violent, lucru care s-a si intamplat. "Sa-nnebunesc…

- O infirmiera din Italia a oferit o marturie cutremuratoare. Angajata in spitalul din Cremona, Lombardia, aceasta a descris ceea ce simte in aceste zile in care noul coronavirus face ravagii in Peninsula. "Nu mai zambesc mult, pentru ca zambetul costa efort. Fața doare, fruntea este marcata de casca,…

- Lee Duffy a marturisit ca starea lui se inrautațise serios și avertizeaza oamenii sa nu ia in gluma virusul. "Nu mai puteam respira de unul singur, eram speriat și nu știam ce se va intampla cu mine. Nu luați situația in gluma, este extrem de serioasa", a spus Lee Duffy. Vedetele din…