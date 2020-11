Stiri pe aceeasi tema

- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Ștefan-Marcel Suciu, din Oradea, județul Bihor, a venit pe aceasta lume cu o moștenire genetica cumplita, care l-a aruncat intr-un coșmar…

- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Ștefan-Marcel Suciu, din Oradea, județul Bihor, este un baiețel care acum, are nevoie mai mult ca oricand de ajutorul semenilor. De aproape…

- Intr-un interviu acordat Digi24, premierul Ludovic Orban a vorbit despre masurile pe care le iau autoritatile pentru a limita raspandirea noului coronavirus. Principalele declaratii ale premierului Orban Despre bilantul coronavirus. Primul obiectiv pe care-l urmarim este de a opri cresterea…

- Profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, avertizeaza, in ziua in care Romania a depașit mai multe recorduri nedorite in ceea ce privește situația epidemiei de COVID, ca o blocare a sistemului de sanatate va insemna și mai multe victime. In contextul creșterii continue a numarului…

- Medicii amintesc insa ca s-a dovedit stiintific faptul ca masca de protectie e una din cele mai simple si mai eficiente masuri anti-COVID-19. Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul „Matei Bals" din Capitala: The post Purtarea maștii, cea mai simpla si eficienta masura de prevenire a infectarii…

- La sase zile dupa ce s-a nascut, un bebelus a primit o noua sansa la viata. Inima lui continua sa bata datorita medicilor de la institutul de boli cardiovasculare din Targu Mures.Video Totul a fost posibil datorita eforturilor extraordinare ale echipei de medici de la Institutul de Boli Cardiovasculare…

- Sfarșit cumplit pentru un bebeluș din Iași! Acesta s-a stins din viața, dupa ce 8 medici nu au fost in stare sa-i depisteze malformația. Micuțul avea probleme la inima, insa a fost tratat, o lunga perioada de timp, de indigestie.

- Doctorii rusi care il trateaza pe Aleksei Navalnii, opozantul rus care ar fi fost otravit, au refuzat sa accepte transferul acestuia in Germania dupa ce sustinatorii lui Navalnii pregatisera deja un avion care sa-l transporte, a anuntat purtatorul acestuia de cuvant, citat de The Guradian.