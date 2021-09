Stiri pe aceeasi tema

- Alexia, fetita in varsta de 10 ani, ranita grav in urma accidentului dintre un microbuz si un tren, in localitatea Urisor (județul Cluj), a murit pe un pat de spital din Cluj-Napoca. Mama acesteia, impreuna cu care calatorea dinspre Italia spre Romania, decedase a doua zi dupa accident. Familia…

- O romanca din Italia a murit la doar 7 ore dupa ce se vaccinase cu prima doza de AstraZeneca. Femeia se afla la volan cand i s-a facut rau. E a reușit sa opreasca și chiar sa se dea jos din mașina iar trecatorii au chemat de urgența salvarea.In momentul in care au ajuns la ea cadrele medicale nu au…

- Suferința fara margini in familia interpretului Viorel Cireș. Mezinul familiei, Bogdan a murit la doar 8 anișori, iar astazi, 20 iulie micuțul este petrecut pe ultimul drum. Vestea tragica a fost data de mama baiatului pe pagina ei de Facebook.

- RESITA – Te simti bine vazand ca iese ceva frumos din mana ta. Sa ne ocupam timpul cu ceva frumos. D-na Maria stie foarte bine asta intrucat a invatat singura, slefuind mereu diamantul talentului daruit de Sus! In anii ‘80, a vazut cum se lucreaza broderia pe panza si s-a gandit sa incerce. A exersat…

- Ursula von der Leyen și-a anunțat susținerea pentru Italia in finala Euro 2020. Șefa Comisiei Europene a transmis ca spera ca Italia va triumfa in fața Angliei in finalul campionatului. E vorba de o poziție partizana rar asumata de oficiali europeni, insa evenimentele din ultima perioada și Brexit-ul…

- Cantareata, prezentatoarea si realizatoarea de televiziune Raffaella Carra a murit luni la varsta de 78 de ani, potrivit El Pais. Anuntul a fost facut agentiei de presa Ansa de catre Sergio Japino, care i-a fost partener mai multi ani. Carra suferea, potrivit lui, de o boala care in ultimii…

- Noi detalii in cazul tragicului accident din judetul Cluj, Romania, in care a murit o familie de moldoveni. Cuplul si cei doi copii ai lor se intorceau din Italia si se indreptau spre Republica Moldova. Informația a fost confirmata de serviciul de presa al Ministerului de Externe.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a incheiat vizita in Italia cu o discuție cu diaspora moldoveneasca din Milano. Aceasta a fost intampinata de zeci de conționali cu flori, paine și sare. „Oameni frumoși care, oricat de adanci ar fi radacinile pe care le-au dat aici, cu gandul…