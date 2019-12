Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul Naționalei U21 de fotbal a Romaniei traiește pe picior mare! Și nu singur, caci iși permite sa-și rasfețe iubita in cele mai luxoase destinații, preferate de toți milionarii. Fundașul Adrian Rus, caci despre el este vorba și-a facut bagajele și a plecat toooocmai in Maldive!

- Cristiano Ronaldo si Gianluigi Buffon s-au intalnit, vineri, la Roma, cu doi copii supravietuitori ai cutremurului din Albania, relateaza AP, potrivit news.ro.Aurel Lala, in varsta de 7 ani, si Alesio Cakoni, 10 ani, au sarit de la balcoanele apartamentelor lor pentru a scapa din cladirea…

- Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, este foarte implicata in viața de familie, chiar și-n absența acestuia. Fostul șef al PSD se afla in spatele gratiilor, la Penitenciarul Rahova, acolo unde iși savarșește pedeapsa primita, de 3 ani și 6 luni de inchisoare. Pentru ca in mod cert ii lipsește compania…

- Peste 1,4 milioane de copii din invațamantul preșcolar și primar au inceput astazi școala, dupa o saptamana libera, conform Calendarului anului școlar 2019-2020. Pana la urmatoarea vacanța, cea de iarna, mai sunt 47 de zile. Urmatoarele vacanțele din acest an școlar: vacanta de iarna incepe pe 21 decembrie…

- Atelierele pentru copii "Casuța cu povești" și "Saptamana fara calculator", ce ii invața pe cei mici despre arta populara romaneasca, vor avea loc la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti" din București in perioada 28 octombrie - 1 noiembrie, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.Atelierele…

- Un barbat din Arad infectat cu HIV este acuzat ca și-a imbolnavit intenționat iubita. Tanara, care avea 17 ani in timpul relației, a aflat ca iubitul ei este bolnav de la soția acestuia. Avocatul tinerei nu exclude posibilitatea ca barbatul, care este cercetat in libertate, sa fi imbolnavit intenționat…