- Cristiano Ronaldo (36 de ani) și Georgina Rodriguez (27 de ani) vor fi din nou parinți. Startul portughez de la Manchester United și iubita acestuia au anunțat pe contul de Instagram ca vor fi parinți, urmand a avea gemeni. „Suntem incantați sa va anunțam ca vom avea gemeni. Abia așteptam sa va intalnim”, …

- ​Cristiano Ronaldo a anunțat joi pe Instagram ca Georgina Rodriguez, soția sa, este însarcinata cu gemeni. Starul portughez mai are înca patru copii. Se actualizeaza...​ Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Cristiano Ronaldo (@cristiano)

- Potrivit presei portugheze, mama lui Cristiano Ronaldo (36 de ani), Maria Dolores dos Santos Aveiro (66), s-ar opune casatoriei fotbalistului cu iubita acestuia, Georgina Rodriguez (27). Modelul argentinian Georgina Rodriguez și fotbalistul Cristiano Ronaldo formeaza un cuplu de mai bine de 4 ani. Cei…

- Georgina Rodriguez (27 de ani), iubita lui Cristiano Ronaldo (36), a fost intrebata despre casatoria cu fotbalistul lui Manchester United. Duminica, Georgina Rodriguez a publicat pe contul de Instagram un „teaser” al documentarului Netflix care o va avea drept protagonista. ...

- Cristiano Ronaldo a revenit spectaculos la Manchester United. Fotbalistul portughez a marcat doua goluri in meciul cu Newcastle United jucat pe stadionul Old Trafford, iar „diavolii roșii” s-au impus cu 4-1.

- Cristiano Ronaldo a devenit oficial jucatorul lui Manchester United. Fotbalistul portughez a semnat un contract pe doua sezoane cu „diavolii roșii”, cu posibilitatea prelungirii pe inca un an. Clubul englez a anunțat transferul printr-un videoclip spectaculos.

- Bomba pe piața transferurilor! Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a revenit la Manchester United dupa 12 ani. Clubul englez a facut anunțul pe site-ul oficial, menționand ca a batut palma cu Juventus, iar acum Ronaldo trebuie sa-și dea acordul in ceea ce privește contractul.

