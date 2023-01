Cristiano Ronaldo va debuta in Arabia Saudita, dar nu in tricoul lui Al-Nassr. Rudi Garcia, antrenorul lui Al-Nassr a confirmat ca portughezul va fi titular in super-duelul cu PSG, programat pe 19 ianuarie. Ronaldo nu a jucat pana acum pentru Al-Nassr, el fiind in continuare suspendat dupa un incident petrecut in Anglia, atunci cand evolua […] The post Cristiano Ronaldo va debuta in Arabia Saudita, dar nu in tricoul lui Al-Nassr. Cum este posibil appeared first on Antena Sport . The post Cristiano Ronaldo va debuta in Arabia Saudita, dar nu in tricoul lui Al-Nassr. Cum este posibil first appeared…