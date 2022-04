Cristiano Ronaldo și Georgina au postat prima poză cu bebelușul Georgina Rodriguez, logodnica superstarului portughez Cristiano Ronaldo, a nascut, recent, gemeni: o fetița și un baiețel. Din pacate, baiețelul a murit la naștere. Georgina s-a refacut, fetița este bine, iar Ronaldo a postat o fotografie, cu bebelușul in brațe. “Casa dulce casa. Gio și fetița noastra sunt in sfarșit impreuna cu noi. Vrem sa mulțumim tuturor pentru toate cuvintele și gesturile de amabilitate. Sprijinul dumneavoastra este foarte important și am simțit cu toții dragostea și respectul pe care le aveți pentru familia noastra. Acum este timpul sa fim recunoscatori pentru viața pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

