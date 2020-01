Stiri pe aceeasi tema

- Vestea mortii lui Kobe Bryant a socat o lume intreaga. Pierderea sa a lasat urme adanci atat in inimile apropiatilor, cat si ale amiratorilor sai. Printre prietenii sai s-a numarat si Cristiano Ronaldo, care, in amintirea regretatului sportiv, a transmis un mesaj dureros pe retelele de socialiazare.

- Capitanul echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea fostului mare baschetbalist Kobe Bryant, declarandu-se profund intristat de veste, potrivit Mediafax."Am ramas fara cuvinte... Gandurile mele se indreapta catre familia lui Kobe și catre prietenii…

- Atacantul Lionel Messi (FC Barcelona) este golgheterul deceniului trecut (2010-2019) din cele mai bune 10 ligi ale lumii, conform unui studiu realizat de portalul specializat Transfermakt, conform caruia argentinianul a marcat 522 de goluri in 521 de meciuri, singurul fotbalist care are mai multe reusite…

- „Balonul de aur” din 2019, Lionel Messi (FC Barcelona), este golgheterul deceniului trecut (2010-2019) din cele mai bune 10 ligi ale lumii, conform unui studiu realizat de Transfermakt . Argentinianul a marcat 522 de goluri in 521 de meciuri și este singurul fotbalist care are mai multe reusite decat…

- Cristiano Ronaldo a oferit un interviu celor de la DAZN Italia, in care a vorbit desre cariera lui și despre cum vede fotbalul. Atacantul in varsta de 34 de ani a precizat ca cel mai important gol al lui a fost reușita din foarfeca in poarta echipei Juventus, cand juca la Real Madrid."Cel…

- Jorge Mendes, impresarul lui Cristiano Ronaldo, considera ca portughezul ar fi caștigat Balonul de Aur daca ar fi ramas la Real Madrid. Agentul susține ca este o "nedreptate" faptul ca premiul pentru cel mai bun jucator al lumii a mers catre alți fotbaliști in ultimii doi ani, potrivit Mediafax.In…

- Astazi se disputa ultimele 8 meciuri din grupele Champions League, sezonul 2019/2020. Barcelona, PSG, Juventus, Bayern Munchen, Real Madrid, Tottenham, Manchester City, Liverpool, Napoli, Valencia, Chelsea, Leipzig, Lyon și Borussia Dortmund sunt echipele care s-au calificat deja in optimi Vezi AICI…

- Cristiano Ronaldo, 34 de ani, a fost lasat in urma de rivalul Leo Messi, care pe 2 decembrie a cucerit al 6-lea de Balon de Aur. Presa din Spania dezvaluie ca atacantul portughez de la Juventus le-a spus foștilor colegilor de la Real Madrid ca regreta plecarea din Spania. Potrivit celor de la ABC,…