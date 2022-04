Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in familia renumitului fotbalist Cristiano Ronaldo. Starul lui Manchester United a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, in care a anunțat decesul unuia dintre gemenii pe care partenera sa, Georgina Rodriguez, i-a nascut.

