Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo este de neoprit in tricoul celor de la Al Nasrr si a reusit o dubla fabuloasa in Liga Campionilor Asiei. Echipa lui Ronaldo s-a impus cu 4-3 in partida cu Al Duhail. Meciul si golul marcat pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr. Starul portughez a facut spectacol si in meciul pe care…

- Francis Ngannou (37 de ani), campionul mondial din UFC la categoria grea, se va duela pe data de 28 octombrie, la Riad, in Arabia Saudita, cu Tyson Fury (35 de ani), campionul mondial din box la categoria grea. Cu cateva zile inainte de eveniment, camerunezul a primit din partea lui Cristiano Ronaldo…

- Gica Hagi a fost dezamagit dupa Farul – U Cluj 1-1. Antrenorul campioanei s-a declarat nemulțumit de prestația jucatorilor sai, din cadrul remizei inregistrate la malul marii. De asemenea, a vorbit și despre gafa lui Aioani, care a provocat golul lui Campanu. Partida dintre Farul și U Cluj a contat…

- Al Nassr primește acum vizita lui Damac, echipa antrenata de Cosmin Contra, la care joaca Nicolae Stanciu. Partida din etapa a 10-a din Arabia Saudita a inceput la 18:00 și e liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Selectionata de fotbal a Senegalului a invins la limita, cu scorul de 1-0, nationala Camerunului, intr-un meci amical disputat luni la Lens (Franta), potrivit Agerpres.Sadio Mane, fostul jucator al echipelor FC Liverpool si Bayern Munchen, care evolueaza in prezent in Arabia Saudita, la Al-Nassr,…

- Jucatorii Petrolului au pus „tunurile” pe Istvan Kovacs dupa penalty-ul neacordat. Victoria clujenilor a fost marcata insa de o faza controversata, dupa ce Istvan Kovacs nu le-a oferit penalty celor de la Petrolul, la meciul din Gruia. Partida dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești s-a incheiat cu 1-0.…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) a fost integralist pentru Al Nassr in victoria cu Al-Raed (3-2), din etapa a 6-a din Arabia Saudita. Portughezul a fost printre marcatori, punctand pentru 3-0, in minutul 79, dupa ce Mane (45+1) și Talisca (49) au dus-o pe Al Nassr in avantaj. Fostul star de la Manchester…

- Hotelul Pestana CR7, situat la vest de centrul orasului, a primit mai multe persoane, inclusiv o spaniola care a fost intervievata de televiziunea din Spania."Am reusit sa ajungem la hotelul lui Cristiano Ronaldo pentru a obtine o camera", a spus tanara. "Am petrecut noaptea in strada, iar la 7 dimineata…