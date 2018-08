Stiri pe aceeasi tema

- Juventus Torino a obținut cu greu victoria la debutul oficial al lui Cristiano Ronaldo la echipa “bianco-nera”. In primul meci al etapei inaugurale din Serie A, campioana Italiei s-a impus in deplasare, la Verona, in fața lui Chievo, scor 3-2.

- Forte speciale antitero vor fi asigura securitatea la meciul de debut al fotbalistului porughez Cristiano Ronaldo in Serie A, in care formatia sa Juventus Torino va intalni, in deplasare, echipa Chievo Verona."Forte speciale antitero vor fi dislocate sambata la meciul Chievo - Juventus, un…

- Campioana Italiei, Juventus, joaca an de an un meci amical inaintea startului noului sezon din Serie A in compania echipei a doua a clubului din Torino, Juventus B. Pentru partida din 2018, in primul 11 creionat de Allegri s-a aflat si portughezul Cristiano Ronaldo, care nu si-a dezamagit...

- Astazi a avut loc tragerea programului pentru sezonul 2018-2019 al primei ligi din Italia. Cristiano Ronaldo va debuta in Seria A pe terenul lui Chievo Verona, pe 19 august. Primul test greu pentru Juventus vine in etapa a 2-a, contra lui Lazio. Urmeaza 4 meciuri relativ ușoare inaintea derby-ului…

- Cristiano Ronaldo a parasit formația Real Madrid pentru a evolua în Serie A din Italia, la echipa Juventus.Conduerea clubului Real Madrid a anuntat oficial ca și-a dat acordul pentru plecarea lusitanului la Juventus Torino! "Real Madrid informeaza ca, avand in vedere…

- Echipa Celta 2004 a intalnit in etapa a doua a grupei A de la turneul internațional memorialul „Giuseppe Augello” una dintre cele mai titrate formații din Italia, Juventus Torino. Brașovenii au inceput perfect jocul cu „Batrana Doamna” și dupa ce au lovit de doua ori bara porții italiene, Mitu a reușit…