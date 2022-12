Faimosul fotbalist portughez, Cristiano Ronaldo, s-a transferat, in aceasta seara, la echipa de fotbal din Arabia Saudita, Al Nassr. Suma transferului este mai mult decat fabuloasa. Cristiano Ronaldo a postat, in aceasta seara, o fotografie, in care prezinta tricoul echipei Al Nassr. Și in Arabia Saudita, Ronaldo va purta tot numarul 7 pe tricou, cifra care l-a consacrat. Ronaldo a semnat cu Al Nassr pentru 200 de milioane de euro pe sezon Cristiano Ronaldo a semnat, in aceasta seara, unul dintre cele mai mari transferuri care au existat vreodata in lumea fotbalului. Arabii ii vor da lui Ronaldo…