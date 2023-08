Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mulți fotbaliști importanți au ales Arabia Saudita ca destinație pentru urmatoarele sezoane, dar nu este și cazul lui Heung-Min Son. Starul lui Tottenham a afirmat ca ar fi putut pleca in aceasta vara, dar dorește sa joace in continuare in Premier League.

- Cristiano Ronaldo a fost titular in partida jucata de Portugalia contra Islandei, iar lusitanul a intrat in cartea recordurilor dupa ce a stabilit o performanta unica in fotbal. Cristiano Ronaldo, singurul fotbalist cu 200 de selectii la echipa nationala Pe data de 20 august 2003, Cristiano Ronaldo…

- Fostul președinte american, Donald Trump, ARESTAT: Risca 20 de ani de inchisoare Fostul președinte american, Donald Trump, ARESTAT: Risca 20 de ani de inchisoare Donald Trump, fostul lider de la Casa Alba, a fost reținut in cursul zilei de marți, 13 iunie, la un tribunal din Miami unde urmeaza sa fie…

- Efectele razboiului din Ucraina, pe langa pierderile de vieți omenști și pagubele materiale insemnate, mai are o fațeta, posibil anticipata chiar și de oficialii OMS nu cu mult timp in urma. Conform unor informații de ultim moment, vorbim de locul de la Marea Neagra in care a fost interzis accesul la…

- Legenda argentiniana Lionel Messi se va alatura echipei americane Inter Miami dupa ce a plecat de la campioana Franței, Paris St-Germain, transmite BBC. Fostul atacant al Barcelonei urmeaza sa respinga o oferta financiara mai avantajoasa din partea echipei Al-Hilal din Arabia Saudita. La Inter Miami…

- Al-Nassr a ratat șansa de a ramane in cursa pentru titlu in Arabia Saudita. Formația pentru care evolueaza Cristiano Ronaldo a remizat in deplasare la Al-Ettifaq, scor 1-1 și a pierdut campionatul in fața celor de la Al-Ittihad.

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) a fost subiectul unui transfer care a surprins pe toata lumea in intersezon, atunci cind a semnat cu Al-Nassr un contract pe doua sezoane și jumatate. Numai ca fotbalistul portughez nu pare sa se simta in largul sau in Arabia Saudita și au aparut informații conform carora…

- Demis in urma cu 5 zile de Al Tai (locul 8 din Arabia Saudita), Mirel Radoi, 42 de ani, ar negocia cu Al Bataeh, locul 12 din Emiratele Arabe Unite, tot prima liga. Imediat dupa eșecul cu Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, scor 0-2, Al Tai a anunțat rezilierea contractului cu Radoi. Antrenorul…