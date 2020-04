Stiri pe aceeasi tema

- Caster Semenya (29 de ani), atleta sud-africana dubla campioana olimpica la 800 m, a facut 176 de abdomene in 45 de secunde, cu 34 peste recordul lui Cristiano Ronaldo (35 de ani). Numai cateva zile a rezistat recordul, stabilit de Cristiano Ronaldo, in provocarea „The livingroom Cup" lansata cu spijinul…

- Vedeta echipei Juventus Torino, portughezul Cristiano Ronaldo, a postat un mesaj pe contul sau de Instagram in care-i indeamna pe fanii sai si ai echipei italiene sa ramana in case si astfel sa ii ajute pe medicii angrenati in lupta cu pandemia de coronavirus. ''In aceste momente dificile pentru…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, 35 de ani, a postat pe Instagram un mesaj de incurajare și de susținere pentru cei afectați de coronavirus. Atacantul lui Juventus Torino se afla la reședința lui din Madeira alaturi de familie și de mama sa, care a suferit pe 3 martie un accident vascular cerebral. Dincolo…

- Cristiano Ronaldo a intrat in carantina. Celebrul fotabalist a intrat in contact cu colegul lui, Daniele Rugani, fotbalist la Juventus, diagnosticat cu coronavirus. Cristiano Ronaldo, in varsta de 35 de ani, este in carantina in locuința sa din Madeira, dupa ce colegul sau de breasla, Daniele Rugani,…

- Vedeta lui Juventus Torino, fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, se afla in carantina in casa sa de pe insula Madeira, in Portugalia. Atacantul "Batranei Doamne" nu a revenit in Italia, dupa ce coechipierul sau Daniele Rugani a fost diagnosticat cu coronavirus.

- Dolores Aveiro (65 de ani) a suferit un atac vascular si e in stare grava la spital! Mama lui Ronaldo se afla in Madeira. Dolores Aveiro a fost adusa la spitalul Nelio Mendonca la primele ore ale diminetii. Conform surselor de presa din Portugalia, starea mamei lui Ronaldo este grava, dar stabila.…

- Atacantul portughez al echipei italiene Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a devenit prima persoana care depaseste 200 de milioane de urmaritori pe Instagram, scrie News.ro.Un singur cont are mai multi urmaritori decat Ronaldo, cel a retelei de socializare insesi, 330 de milioane. Ronaldo…

