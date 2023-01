Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni a avut prima reactie dupa ce l-a vazut pe Cristiano Ronaldo in tricoul lui Al-Nassr. Antrenorul roman este cel care l-a promovat pe starul fotbalului mondial la prima echipa a lui Sporting Lisabona. A urmat ascensiune fulminanta a atacantului care a castigat de cinci ori Balonul de Aur.…

- Mirel Radoi nu crede ca Arabia Saudita a caștigat intamplator cu Argentina la Cupa Mondiala. In primul meci din faza grupelor, saudiții produceau o surpriza colosala, reușind sa invinga naționala lui Messi. Ulterior insa, Argentina a caștigat celelalte meciuri din grupa, in timp ce Arabia Saudita a…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a negat marti seara ca a acceptat sa se alature clubului saudit Al Nassr, dupa ce selectionata tarii sale isi va incheia aventura la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, informeaza agerpres.ro , cu referire la DPA.

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a negat marti seara ca a acceptat sa se alature clubului saudit Al Nassr dupa ce selectionata tarii sale isi va incheia aventura la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, informeaza DPA, potrivit Agerpers. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Se pare ca meciurile disputate in Campionatul Mondial din Qatar 2022 atrag noi recorduri in conturile fotbaliștilor internaționali. Daca partidele trecute au fost ale lui Cristiano Ronaldo, iata ca, de aceasta data, Lionel Messi se afla in prim-plan. Starul argentinian a doborat, in meciul trecut, recordul…

- Grupele C si D ale Campionatului Mondial de fotbal din Qatar si au desemnat echipele care au acces in optimile de finala.Alaturi de Franta calificata inainte de ultima etapa , din grupa D a mers mai departe Australia, fiind eliminate Danemarca si Tunisia.Primele doua clasate in grupa C, care au trecut…

- Au trecut doar doua zile de la debutul Qatar 2022 și deja s-a inregistrat primul „șoc” al competiției. Argentina, una dintre marile favorite la caștigarea trofeului, a pierdut meciul de debut, 1-2 cu Arabia Saudita. Chiar daca Argentina a deschis scorul in minutul 10, in urma unui penalty transformat…

- Fanii fotbalului care au calatorit mii de kilometri pentru a vedea cel mai prestigios eveniment sportiv au stat la coada ore intregi pentru a asista la lansarea unui festival al fanilor la Doha, sambata (19 noiembrie). Astazi, 20 noiembrie, a inceput CM 2022, cu un prim meci spectaculos, cel puțin in…