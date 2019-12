Stiri pe aceeasi tema

- Portarul italian Gianluigi Buffon, titular la Juventus Torino miercuri seara, in partida castigata in deplasare, cu 2-1, in fata formatiei Sampdoria Genova, a egalat recordul de meciuri disputate in Serie A (647), detinut de Paolo Maldini, fostul fundas al lui AC Milan. La 41 de ani, Buffon a profitat…

- Atacantul Cristiano Ronaldo a marcat un gol spectaculos pentru Juventus Torino, in partida castigata in deplasare de echipa sa, cu 2-1, in fata formatiei Sampdoria Genova, miercuri seara, intr-o partida contand pentru etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Italiei. Starul portughez…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a reusit o "dubla" pentru Juventus Torino in partida castigata de echipa sa cu scorul de 3-1 in fata formatiei Udinese, duminica seara, in cadrul etapei a 16-a a campionatului de fotbal al Italiei. Ronaldo a marcat primele doua goluri ale torinezilor,…

- Formatia Lazio Roma, la care joaca Stefan Radu, a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Juventus Torino, in etapa a XV-a a campionatului Italiei. Juventus, care a inregistrat primul esec, ocupa locul doi in clasamentul Serie A (36 de puncte), iar Lazio este pe trei (33…

- Cristiano Ronaldo vrea sa plece de la Juventus Torino, anunța un jurnalist din Italia. Portughezul a venit la campioana din Serie A pentru a lua al treilea trofeu al Ligii Campionilor cu a treia echipa diferita, iar daca acest lucru nu se va intampla, ia in calcul plecarea, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Anglia, etapa a 7-a Liverpool a caștigat la limita meciul cu Sheffield United din etapa a șaptea din Premier League, scor 1-0. Olandezul Wijnaldum a adus succesul. Are 7 victorii din 7 etape jucate! Alte rezultateChelsea - Brighton 2-0Tottenham - Southampton 2-1Everton - Manchester City 1-3 LIVE Spania,…

- Juventus Torino a caștigat meciul cu Spal, scor 2-0, cu Cristiano Ronaldo printre marcatori, și urca provizoriu pe primul loc in Serie A. Maurizio Sarri incepe sa iși impuna stilul de joc la campioana Italiei. Primul gol al partidei de astazi a fost o capodopera. Bosniacul Miralem Pjanic a șutat…