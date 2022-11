Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo s-a desparțit de Manchester United, iar starul portughez este pregatit pentru un nou transfer. Prima oferta oficiala a venit din Romania pe adresa starului lusitan. Dupa ce și-a reziliat contractul, fotbalistul a primit mai multe oferte din partea altor echipe, iar una dintre ele vine…

- In timp ce Elon Musk este foarte concetrat pe reorganizarea companiei Twitter, un acționar al Tesla l-a acționat in judecata pentru ca in 2018 a incasat un pachet salarial de 56 de miliarde de dolari. „Nu a avut performanțe, a creat pachetul pentru a-și finanța visul de a coloniza Marte”, au spus avocații…

- Marcus Rashford a marcat al 100-lea sau gol pentru Manchester United, iar Diavolii Roșii au invins West Ham și au trecut peste Chelsea pe locul cinci in Premier League. Rashford a marcat cu o lovitura de cap dupa chiar inainte de pauza. Cristiano Ronaldo, care a fost in primul 11, a reluat cu capul…

- Cristiano Ronaldo a refuzat cel mai mare salariu din istoria fotbalului. Ar fi primit 240 de milioane de euro pe an. Portughezul a fost dorit la un club arab, unde ar fi putut caștiga aceasta suma impresionanta anual, dar a refuzat. Superstarul lui Manchester United ar fi urmat sa primeasca 2,4 milioane…

