- Cristiano Ronaldo (37 de ani), atacantul lui Manchester United, a vorbit in termeni duri despre Ralf Rangick, fostul sau antrenor, in interviul acordat jurnalistului englez Piers Morgan. Apar noi declarații ale lui Ronaldo despre Rangnick, dupa ce in prefața interviului intergral portughezul spunea…

- In urma cu puțin timp, Cristiano Ronaldo a luat o decizie radicala. In urma situației neplacute in care a fost pus la Manchester United, starul portughez a facut numeroase afirmații in care a decis sa scoata la iveala mai multe informații despre clubul la care joaca in acest moment, dar și la adresa…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani), starul celor de la Manchester United, a oferit un interviu fara precedent, in care a atacat virulent strategia clubului și a spus, printre altele, ca se simte tradat pe Old Trafford. Azi, United a postat un comunicat oficial: ii anunța pe fani ca a luat in considerare…

- Cristiano Ronaldo arunca in aer lumea fotbalului, cu cateva zile inainte de inceperea Campionatului Mondial. Intr-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan, Ronaldo iși ataca actualul antrenor de la Manchester United, despre care spune ca l-a tradat: „Nu il respect pentru ca nu ma respecta”.…

- Cristiano Ronaldo, 37 de ani, se plange intr-o carte care va aparea luna viitoare de ce a gasit la Manchester United: „Un dezastru!”. Ronaldo a revenit pe Old Trafford in august 2021, dar al doilea „mandat” la „diavoli” n-a decurs așa cum planuia. Recent, a fost exclus din lot de olandezul Ten Hag,…

- Fostul portar al echipei Manchester United, Peter Schmeichel, s-a declarat dezamagit de comportamentul lui Cristiano Ronaldo in victoria cu 2-0 impotriva celor de la Tottenham si considera ca portughezul a devenit o distragere a atentiei pe Old Trafford, potrivit news.ro Fii la curent cu cele…

- Manchester United a caștigat cu Tottenham, scor 2-0, intr-un meci din etapa #12 din Premier League. Cristiano Ronaldo a fost rezerva neutilizata in meciul de pe Old Trafford, iar in minutul 90 a plecat la vestiare, inainte ca arbitrul sa fluiere finalul meciului. El jucase titular in etapa precedenta,…

- Luciano Spaletti (63 de ani), antrenorul lui Napoli, și l-ar dori pe Cristiano Ronaldo (37 de ani) la echipa. Tehnicianul lui Napoli a comentat un posibil transfer al lui Ronaldo in Serie A, in condițiile in care Cristiano incearca sa plece de la Manchester United. Englezii ar incerca sa il dea pe portughez…