Cristiano Ronaldo nu poate juca pentru Al-Nassr in urmatorul meci! Starul portughez este suspendat pentru doua etape, din perioada in care era jucatorul celor de la Manchester United. Cristiano Ronaldo a primit o suspendare de doua etape și o amenda de 50.000 de lire sterline, dupa ce, pe data de 9 octombrie 2022, la finalul […] The post Cristiano Ronaldo nu poate juca pentru Al-Nassr in urmatorul meci! De ce este „blocat” CR7 appeared first on Antena Sport . The post Cristiano Ronaldo nu poate juca pentru Al-Nassr in urmatorul meci! De ce este „blocat” CR7 first appeared on Money .