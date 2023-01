Cristiano Ronaldo: Munca mea în Europa s-a terminat Capitanul Portugaliei, Cristiano Ronaldo, a spus ca munca lui s-a „terminat” in Europa, adaugand ca se bucura de noile provocari atat pe teren, cat și in afara terenului, dupa ce a fost prezentat ca jucator al clubului Al Nassr din Arabia Saudita marți (3 ianuarie). Ronaldo, care a fost agent liber in urma desparțirii sale acrimonioase de Manchester United in noiembrie, s-a alaturat Al Nassr saptamana trecuta pentru o afacere de 2 ani și jumatate, estimata de mass-media la o valoare de peste 200 de milioane de euro (210,94 milioane de dolari). Ronaldo sosește in Arabia Saudita cu o colecție vasta… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

