- Cristiano Ronaldo a semnat primul tricou al lui Juventus, desi se afla inca in vacanta. Unul dintre efectele transferului sau istoric este ca site-ul oficial al italienilor nu a putut fi accesat in ziua anunțului oficial, 10 iulie, din cauza numarului mare de utilizatori. Miercuri, 11 iulie,…

- Transferul lui Cristiano Ronaldo la Juventus a declanșat o adevarata revolta in cadrul companiei de automobile, iar angajații au decis sa intre in greva. "E de neacceptat ca, in timp ce FCS și CNHI continua sa faca sacrificii economice uriașe, compania sa cheltuie sute de milioane de euro…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a semnat cu Juventus Torino.Atacantul a venit la italieni de la Real Madrid, clubul la care a stat timp de 9 ani. El a devenit cel mai bun marcator din istoria Realului.

- Transferul lui Cristiano Ronaldo a fost anuntat oficial de Ronaldo. Portughezul a fost cedat de Real Madrid in schimbul a 105 milioane de euro. „Astazi, Real Madrid vrea sa-si exprime recunostinta...

- Angajatii Fiat sunt nemultumiti de posibilitatea ca Juventus sa-l transfere pe atacantul Cristiano Ronaldo de la Real Madrid si sa-i ofere un salariu de 30 de milioane de euro pe an. Ei se plang ca nu au mai vazut o marire de salariu de zece ani si ca din banii dati pe Ronaldo ar putea fi crescute…

- Luni, actiunile erau cotate la 0,65 euro unitatea, iar joi au inchis la 0,82 euro. Numai joi, actiunile au crescut cu 11,9 la suta. Acest nivel, de 0,82 euro, nu amai fost atins din februarie. Informatiile privind iminentul transfer al lui Ronaldo au fost alimentate, joi, de fostul presedinte…

- Florentino Perez pregateste cel mai mare transfer din istoria fotbalului. In vara in care vrea sa-l vanda pe Cristiano Ronaldo la Juventus, Real Madrid e gata sa plateasca 272 de milioane de euro pentru Kyllian Mbappe (19 ani), iar cotidianul AS anunta ca mutarea e aproape sa se faca.

- Juventus nu are rivala in Italia, dar nu a reusit sa se impuna in Champions League. Potrivit marca.com, Campioana Italiei vrea sa il ia pe jucatorul care i-a distrus visul de a deveni "Regina" Europei in ultimele doua sezoane. Mutarea lui Cristiano Ronaldo de la Real Madrid la Juventus nu este imposibil…