- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, 35 de ani, starul echipei italiene Juventus Torino a dorit sa trimita un mesaj de solidaritate tuturor persoanelor care se confrunta cu pandemia de coronavirus. De cateva zile, Cristiano Ronaldo se afa in carantina in Madeira (Portugalia), dupa ce unul dintre…

- Cristiano Ronaldo a transmis un mesaj de solidaritate pentru toti cei afectati de coronavirus. Portughezul spune ca este important sa respectam toate indicatiile expertilor în acest context al pandemiei și a laudat medicii "care îsi pun propria viata în pericol".Aflat…

- Cristiano Ronaldo a ajuns la Funchal pentru a-și vizita mama, care a suferit recent un accident vascular cerebral. Fotbalistul este obligat acum sa ramana in Madeira, in loc sa zboare inapoi in nordul Italiei, unde este cel mai mare focar de coronavirus. SOC in ITALIA! Un super star de la…

- Sase dintre cele noua persoane confirmate cu noul coronavirus sunt internate in prezent in centre medicale din Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Craiova, celelalte trei persoane fiind declarate vindecate, motiv pentru care au fost externate deja, informeaza sambata Grupul de Comunicare Strategica. ‘In…

- Wizz Air a fost notificata de autoritatile sanitare romanesti ca pe zborul companiei de la Bergamo la Timisoara din 20 februarie a calatorit un pasager diagnosticat ulterior cu coronavirus, au declarat, vineri, reprezentantii companiei. "Wizz Air isi urmeaza protocoalele bine stabilite si este in contact…

- Opt maimuțe au fost infectate cu coronavirus pentru a se testa un vaccin care ar duce la stoparea epidemiei. Potrivit oamenilor de știința de la Institutul Național de Medicina din Statele Unite, acesta s-a dovedit eficient in tratarea animalelor cu Covid-19.Pe parcursul experimentului, maimuțele au…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a facut apel, luni, ca lumea sa se pregateasca pentru ”o eventuala pandemie” cu noul coronavirus, caracterizand drept ”foarte preocupanta cresterea brusca” de noi cazuri in Italia, Coreea de Sud si in Iran, potrivit News.ro.”Trebuie sa ne…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat ca numarul infectarilor cauzate de coronavrius s-a stabilizat, dar este nevoie de multa precauție, pentru ca epidemia "poate merge in orice direcție"Numarul cazurilor de infectare cu noul virus gripal din China s-a stabilizat, dar este necesara „extrem de multa…