Stiri pe aceeasi tema

- James Rodriguez a fost bagat in incurcatura de un jucator roman. Starul columbian nu l-a recunoscut pe Ștefan Radu in timp ce realiza o provocare de tip “quiz” pe rețelele sociale. Rodriguez se relaxeaza in vacanța. Fostul mijlocaș al lui Real Madrid, transferat recent de Olympiacos, s-a distrat cu…

- Cristiano Ronaldo are 3 variante, dupa ce a plecat de la Manchester United. Clubul de pe Old Trafford a anunțat marți seara desparțirea pe cale amiabila de jucatorul cu 5 Baloane de Aur. Ulterior, și starul portughez a facut o prima declarație, explicand ca decizia finala a fost luata dupa ce cele doua…

- Cristiano Ronaldo, un nou atac la Erik ten Hag. Starul portughez a vorbit si despre gestul din partida cu Tottenham, cand a plecat inainte de finalul meciului. Cristiano Ronaldo spune ca nu a fost singurul jucator de la Manchester United care a plecat inainte ca meciul cu Tottenham sa se termine. Insa…

- Cristiano Ronaldo, amendat cu o suma uriasa de Manchester United, dupa interviul exploziv cu Piers Morgan. Este vorba de o amenda de un milion de lire sterline. Cristiano Ronaldo a acorda un interviu exploziv in care i-a pus la zid pe antrenorul Erik ten Hag, dar si pe cei din conducerea clubului. Ronaldo…

- Cristiano Ronaldo continua seria de declarații șocante in interviul acordat lui Piers Morgan. Starul portughez a vorbit despre drama neștiuta din familia sa. Cristiano Ronaldo a dezvaluit ca fiica sa de doar cateva luni s-a luptat cu probleme de sanatate, motiv pentru care lusitanul a ratat pregatirea…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Inter Miami, echipa lui David Beckham din MLS, pregatește o oferta pentru Cristiano Ronaldo. Starul portughez ar putea in sfarșit sa plece de la Manchester United. Englezii de la The Sun noteaza ca Ronaldo ar lua in calcul plecarea la echipa lui David Beckham dupa ce Erik ten Hag l-a ținut pe banca…

- Cristiano Ronaldo urma sa incaseze un bonus colosal din partea celor de la Al-Hilal. Echipa din Arabia Saudita il platea regeste pe starul lusitan, insa transferul nu s-a materializat si atacantul a ramas la Manchester United pentru inca un sezon. Cristiano Ronaldo a primit o oferta din Golf, in perioada…