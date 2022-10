Cristiano Ronaldo traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubita lui, Georgina Rodriguez. Celebrul fotbalist a postat o imagine emoționanta alaturi de familie pe rețelele de socializare. Sportivul a trecut prin clipe grele in momentul in care fiul lui a murit la naștere, insa iata ca pare fericit alaturi de cei dragi in prezent.