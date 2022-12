Cristiano Ronaldo se afla la final de cariera? Aceasta este intrebarea pe care fanii starului portughez și-o pun in prezent. Atacantul de 37 de ani a ramas liber de contract dupa desparțirea cu scandal de Manchester United, iar multe voci se intreaba daca nu cumva lusitanul se gandește sa agațe ghetele in cui. Despre scenariul […] The post Cristiano Ronaldo, final de cariera? Dezvaluirea facuta de bunul sau prieten: “Am vorbit cu el!” appeared first on Antena Sport . The post Cristiano Ronaldo, final de cariera? Dezvaluirea facuta de bunul sau prieten: “Am vorbit cu el!” first appeared on Money…