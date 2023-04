Stiri pe aceeasi tema

- Aflata pe locul 2 in campionatul Arabiei Saudite, Al-Nassr a fost eliminata din Cupa Regelui, dupa ce a fost invinsa cu scorul de 1-0 de cei de la Al Wehda. Partida a fost arbitrata de Radu Petrescu.

- Dan Petrescu a vorbit despre posibilitatea de a-l antrena pe Cristiano Ronaldo la Al Nassr. Dupa ce Rudi Garcia a fost demis de conducatorii clubului din Arabia Saudita, au aparut zvonuri conform carora romanul s-ar afla pe lista șeicilor. Totuși, Dan Petrescu a declarat ca nu a fost contactat de nimeni…

- Cristiano Ronaldo a inscris un gol fabulos pentru Al-Nassr! Superstarul portughez a fost decisiv pentru echipa sa și a inscris din lovitura libera, ca in vremurile bune. Al Nassr a invins-o pe Abha, scor 2-1 și continua lupta pentru titlu in Arabia Saudita. Formația lui Cristiano Ronaldo este pe locul…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani), fotbalistul portughez al formației Al Nassr, din Arabia Saudita, a fost surprins intr-o ipostaza inedita. La capatul partidei caștigate de Al Nassr, in deplasare, pe terenul celor de la Al Wehda, scor 4-0, meci in care lusitanul a inscris toate cele 4 goluri, portughezul…

- Cristiano Ronaldo s-a dezlanțuit și a marcat de patru ori in duelul pe care Al-Nassr l-a caștigat pe terenul lui Al-Wehda, in etapa a 16-a din prima liga din Arabia Saudita. Starul portughez a primit nota 9,7 din partea jurnaliștilor de la Sofascore și a depașit borna de 500 de goluri in toate cele…

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) a marcat toate golurile in victoria obținuta de formația lui, Al-Nassr, pe terenul lui Al-Wehda, scor 4-0. A inscris de 4 ori intr-un meci pentru a 11-a oara in cariera! Cristiano Ronaldo a avut nevoie de puțin timp pentru a se adapta la fotbalul din Arabia Saudita. A…

- Marius Șumudica nu e surprins de problemele lui Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. „Șumi” a prezis ca starul portughez va avea viața grea la Al-Nassr. Cristiano Ronaldo este fara gol marcat in primele doua meciuri oficiale la Al-Nassr. Șumudica e convins ca startul slab al portughezului la noua echipa…

- Cristiano Ronaldo a fost eliminat in semifinale din Supercupa Arabiei Saudite. Echipa starului portughez, Al-Nassr, a fost invinsa categoric de Al Ittihad, 1-3. Cristiano Ronaldo a fost integralist și a purtat banderola de capitan la Al-Nassr, insa nu a reușit sa faca diferența pentru echipa sa. Cristiano…