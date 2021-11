Expunerea la soare este unul dintre secretele formei fizice perfecte. Cristiano Ronaldo a povestit in cadrul documentarului dedicat lui Juventus „Totul sau Nimic”, difuzat pe Amazon Prime. „Soarele este bun pentru corpul meu. Dar daca aș sta aici toata ziua la plaja mi-ar provoca arsuri și mi-ar face riduri. In schimb, 30 de minute (nu mai mult) ma fac sa ma simt bine. Am 36 de ani și sunt inca in top”, explica Cristiano Ronaldo. ...