Cristiano Ronaldo, devastat! „Ultimul meu Euro”

- Cristiano Ronaldo (39 de ani) a transmis un mesaj pentru suporteri, dupa ce Portugalia a invins-o pe Slovenia cu 3-0 la loviturile de departajare, dupa 0-0 la capatul celor 120 de minute. Cristiano Ronaldo a incercat cu disperare sa inscrie primul sau gol la Campionatul European din Germania și sa iși…

- Nu exista niciun semn cum ca CR7, caștigator a 5 Baloane de Aur ar avea in plan sa-și agațe ghetele in cui. Ba, din contra, la cei 39 de ani ai sai continua sa bata recorduri! Ce-i drept, in Arabia Saudita, dar, cifrele sunt cifre! Ronaldo a marcat de 50 de ori pentru Al-Nassr in […] The post Cristiano…

- Cristiano Ronaldo ramane fara trofeu caștigat in Arabia Saudita, dupa ce Al Nassr a fost invinsa de Al Hilal in finala Cupei Regelui, scor 5-4 la loviturile de departajare (a fost 1-1 dupa 120 de minute). Dupa partida de vineri seara, starul portughez a fost surprins plangand in hohote, scrie digisport.ro…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a stabilit, luni, un nou record de goluri marcate intr-un sezon in prima liga saudita de fotbal, dupa ce a reusit o dubla pentru Al Nassr in duelul cu Al Ittihad (4-2), din ultima etapa a sezonului, transmit agentiile internationale de presa. ”Nu urmaresc recordurile,…

- Cristiano Ronaldo are 39 de ani, dar continua sa straluceasca. Emblematicul fotbalist și-a mai trecut in cont o dubla, dar și o execuție care poate intra in analele fotbalului. Starul lusitan a stralucit in meciul de miercuri seara, dintre Al Nassr și Al Khakeej, scor 3-1, in semifinalele Cupei Regelui,…

- Cristiano Ronaldo (39 de ani), capitanul lui Al-Nassr, a primit cartonaș roșu direct in a doua semifinala a Supercupei din Arabia Saudita. Frustrat ca Al-Hilal conducea cu 2-0, portughezul i-a dat doua coate unui adversar, l-a amenințat apoi pe arbitru și le-a raspuns ironic fanilor care-l fluierau.…

- Atacantul lui Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, a primit premiul pentru cel mai bun jucator al lunii in liga superioara a Arabiei Saudite, in martie. In martie, realizarea starului portughez in campionat a inclus patru goluri in trei meciuri. Astfel, la 39 de ani, fotbalistul a depașit in voturi pe Abderrazak…