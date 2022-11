Stiri pe aceeasi tema

- Fotografia geniala cu Cristiano Ronaldo și Lionel Messi este a 3-a cea mai apreciata din istoria Instagramului. Cei doi super-fotbaliști au fost protagoniștii unei imagini care a „detonat” internetul. Ronaldo și Messi au fost fotografiați in timp ce jucau o partida de șah pe un geamantan, in cadrul…

- Cristiano Ronaldo a avut un elogiu in fața lui Lionel Messi. CR7 a avut numai cuvinte de lauda la adresa marelui sau rival cu care s-a luptat ani la rand pentru Balonul de Aur. Portughezul a dezvaluit ca, daca va avea ocazia, va ieși la masa cu Messi pentru a discuta ca intre prieteni. Ronaldo […] The…

- Cristiano Ronaldo, amendat cu o suma uriasa de Manchester United, dupa interviul exploziv cu Piers Morgan. Este vorba de o amenda de un milion de lire sterline. Cristiano Ronaldo a acorda un interviu exploziv in care i-a pus la zid pe antrenorul Erik ten Hag, dar si pe cei din conducerea clubului. Ronaldo…

- Lionel Messi l-a facut pe un jurnalist sa planga in timpul interviului. Barbatul l-a laudat pe superstarul lui PSG pentru cariera impresionanta, iar argentinianul l-a consolat. Momentul emotionant care face inconjurului internetului si a fost vazut de milioane de oameni. Lionel Messi l-a facut pe un…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Microbistii din intreaga lume s-au intrebat cine ar fi castigat Balonul de Aur daca Lionel Messi si Cristiano Ronaldo nu existau. Cei doi mari fotbalisti au dominat fotbalul mondial in ultimul deceniu si au castigat impreuna 12 trofee. Xavi ar fi avut 2 Baloane de Aur daca cele doua legende nu se nasteau.…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…