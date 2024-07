Stiri pe aceeasi tema

- Gerard Pique, 37 de ani, il așteapta pe Cristiano Ronaldo in Liga Regilor, dupa incheierea carierei in fotbalul mare. Cristiano Ronaldo, 39 de ani, se apropie de finalul unei cariere fabuloase. Euro 2024 a fost ultimul sau turneu final la nivel continental, in ceea ce privește Mondialul din 2026 inca…

- Cristiano Ronaldo a avut o seara neagra la Portugalia - Slovenia, scor 0-0 (3-0 la loviturile de departajare), meci din optimile EURO 2024. CR7 a ratat multe ocazii, inclusiv un penalty in minutul 105, in urma caruia a inceput sa planga in hohote. Dupa meci, Ronaldo a fost batjocorit pe internet, unde…

- Cristiano Ronaldo a izbucnit in lacrimi dupa ce a ratat un penalti in minutul 105 al meciului Portugaliei cu Slovenia, la scorul de 0-0. El a spus ca a fost marcat de faptul ca a ratat atunci cand echipa avea mai multa nevoie de acel gol. In cele din urma, Portugalia s-a calificat in sferturi, dupa…

- Un suporter prezent la meciul dintre Portugalia și Georgia, de la EURO 2024, a facut un salt riscant in incercarea de a ajunge la Cristiano Ronaldo, vedeta portugheza aflata la al șaselea sau Campionat European.

- Georgia a produs cea mai mare surpriza de la EURO 2024, dupa ce a invins Portugalia cu 2-0 și s-a calificat in optimile de finala. La finalul partidei un fan, probabil dornic sa iși faca o poza alaturi de Cristiano Ronaldo, a fost la un pas de a-l face knockout pe starul portughez, scrie eurosport.ro…

- Roberto Martinez (50 de ani), selecționerul Portugaliei, a declarat ca este ingrijorat de oamenii care intra pe gazon pentru poze cu Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva a declarat ca el nu se simte in pericol cand fanii intra pe teren. La partida dintre Turcia și Portugalia, scor 0-3, șase oameni au intrat…

- Sosirea autocarului Portugaliei la stadionul din Leipzig pentru meciul din aceasta seara cu Republica Ceha, ora 22:00, a provocat un entuziasm peste masura printre susținatorii lui Cristiano Ronaldo. In aceasta seara, ora 22:00, Portugalia va da piept cu Republica Ceha pe „Red Bull Arena” din Leipzig.…

- La turneul Kings World Cup, organizat de Gerard Pique in perioada 26 mai - 8 iunie, va participa și un fost mijlocaș din Superliga. Dupa succesul Kings League, campionatul de mini-fotbal care a depașit audiența La Liga in Spania in 2023, catalanul a dezvoltat un nou concept, menit sa popularizeze competiția…