- Cristiano Ronaldo a marcat un gol superb in partida dramatica dintre Al Nassr si Al Shabab, din a 28-a etapa din prima liga din Arabia Saudita. Starul lusitan a inscris golul de 3-2, echipa sa reusind sa revina dupa ce a fost condusa cu 2-0. Gratie reusitei din partida cu Al Shabab, din ultima etapa,…

- Al-Tai, formația antrenata de Mirel Radoi, are meci de gala diseara, in runda #27 din campionatul Arabiei Saudite, impotriva lui Al Nassr, clubul la care evolueaza Cristiano Ronaldo. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Cristiano Ronaldo a marcat doar un gol in ultimele cinci etape, iar gesturile sale arata o stare accentuata de nervozitate. Starul portughez a fost din nou in prim plan și dupa ce Al-Nassr a terminat la egalitate duelul cu Al-Khaleej, iar șansele de a caștiga titlul s-au redus foarte tare. Atacantul…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo intenționeaza sa plece din Arabia Saudita, de la echipa de fotbal Al-Nassr, cu care a semnat contractul in urma cu doar citeva luni, informeaza cotidianul spaniol El Nacional, citat de Agerpres. In ciuda salariului urias, de 200 de milioane de euro pe an, pe care…

- A aparut prima reactie a lui Marius Sumudica dupa golul primit de la Cristiano Ronaldo in meciul Al Nassr – Al Raed, scor 4-0, din etapa a 24-a a campionatului Arabiei Saudite. Silviu Lung Jr, titularizat in poarta oaspetilor, a incasat gol de la starul portughez dupa numai patru minute. Si Alexandru…

- Al Nassr – Al Raed 4-0. Cristiano Ronaldo a inscris impotriva lui Marius Șumudica! Romanul s-a dus la superstarul portughez la pauza meciului și au schimbat mai multe vorbe. Pentru Al Raed au fost titulari și Silviu Lung Jr, cel care a luat primul gol al meciului chiar de la Cristiano Ronaldo, și Alexandru…

- Unul dintre cei mai buni jucatori din istoria fotbalului, Cristiano Ronaldo (38 de ani) a ajuns la Al-Nassr și genereaza mulți bani pentru clubul din Riad și fotbalul saudit. Dar CR7 nu va caștiga probabil nicio cupa și, premiera negativa in cariera sa, va avea doua sezoane la rand cu zero trofee. ...