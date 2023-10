Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo ar putea fi inculpat intr-un caz de viol care dateaza din anul 2009, cand o femeie l-a acuzat ca a violat-o intr-o camera de hotel din Las Vegas, a dezvaluit miercuri canalul TV Sky Sport.

- Un calugar roman de la Muntele Athos a fost reținut de poliție dupa ce a batut un alt calugar duminica dupa-amiaza, in manastirea Hilandar, conform presei elene.Calugarul roman, in varsta de 35 de ani, l-ar fi lovit cu mainile, cu picioarele și cu o sticla pe celalalt calugar, un barbat in varsta…

- Tatal lui Vlad Pascu este cercetat de politisti pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului. Acesta a intrat, joi, cu un scuter, in jurnalistii prezenti la DIICOT, unde barbatul a fost audiat. „Precizam faptul ca barbatul a fost testat in vederea stabilirii consumului de alcool…

- Tanarul de 19 ani care a intrat cu mașina intr-un grup de turiști care se deplasa pe partea carosabila, in stațiunea 2 Mai, din județul Constanța, a fost reținut, sambata seara, de polițiști, anunța IPJ Constanța. El este acuzat, printre altele, de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa.„La…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal ce privește agresarea, in seara zilei de 10 iulie a.c., a unui barbat de 65 de ani, care se deplasa pe strada Gheorghe Lazar din Pitești,…

- Nr. 7602 255 din 10 iulie 2023 STIRE DE PRESA CERCETAT PENTRU VATAMARE CORPORALA SI PORTUL SAU FOLOSIREA FARA DREPT DE OBIETE PERICULOASE La data de 9 iulie a.c., ora 07.57, Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata, prin apel 112, de catre o femeie, cu privire la faptul ca, pe bulevardul Daciei,…