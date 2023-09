Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Argentinei, campioana mondiala en titre, va debuta in campania de calificare la Cupa Mondiala din 2026 impotriva selectionatelor Ecuadorului si Boliviei, avandu-l varf de lance pe starul Lionel Messi, dar si cateva tinere talente, conform lotului anuntat joi, la Buenos Aires, de selectionerul…

- Recordman al trofeelor Ballon d'Or si cu sanse la al optulea, Lionel Messi afirma ca nu a acordat niciodata prea mare importanta acestui trofeu. Cu atat mai putin de cand a castigat Cupa Mondiala cu Argentina, relateaza RMC Sport, potrivit news.ro."De-a lungul carierei mele... desi este un premiu…

- O producție a Cirque du Soleil inspirata din viața și cariera legendei fotbalului argentinian Lionel Messi va fi pusa in scena in octombrie la Buenos Aires, unde gloria traita de Argentina la Cupa Mondiala din Qatar este inca vie, relateaza Reuters.

- Cristiano Ronaldo (38 de ani) face o gramada de bani și din rețelele sociale. Cel mai bine platit sportiv din lume ia 2.397.000 de dolari la fiecare postare a sa. Starul portughez ii devanseaza pe Kylie Jenner (1,8 milioane) și pe Lionel Messi (1.777.000). Cristiano Ronaldo doboara noi recorduri atat…

- Cristiano Ronaldo este convins ca prezența lui nu ajuta doar echipele cu care are contract, ci este chiar „o locomotiva” și pentru campionatele respective. Starul portughez a acordat un interviu in care a facut mai multe declarații controversate. A spus ca se simte foarte bine in Arabia Saudita și ca…

- Starul argentinian Lionel Messi, noul recrut al echipei Inter Miami, nu stie deocamdata cind va pune capat evolutiilor sale in selectionata Argentinei, cu care a cucerit Cupa Mondiala 2022 din Qatar, insa recunoaste ca acest moment va veni "fi in scurt timp", din cauza virstei sale, informeaza EFE.…

- Debutul ca actor al lui Lionel Messi are loc in cel de-al doilea sezon al comediei „Los Protectores", lansate de „Star Original Productions", avandu-i drept protagonisti pe argentinienii Adrian Suar si Gustavo Bermudez, alaturi de columbianul Andres Parra, care interpreteaza rolurile de agenti de fotbalisti,…

- Campionul lumii in premiera in decembrie 2022, Lionel Messi anunța: „In Qatar a fost ultimul meu turneu final. Nu voi juca la Campionatul Mondial urmator”. Pe 24 iunie, capitanul Argentinei implinește 36 de ani. In 2026, va avea 39! Dupa Mondialul din Qatar, al 5-lea turneu final al sau, primul incheiat…