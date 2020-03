Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, aflat in Madeira, acolo unde are grija de mama sa, care a suferit un atac cerebral, și unde se ferește de pandemia de coronavirus, a luat o decizie importanta in lupta cu coronavirusul. Potrivit Marca, atacantul portughez al lui Juventus a decis ca hotelurile sale sa fie transformate…

- Pacientii portughezi diagnosticati cu coronavirus se vor putea trata gratuit in hotelurile PestanaCR7 pe care proprietarul acestora, Cristiano Ronaldo, le va transforma in spitale. De asemenea, Ronaldo va fi cel care pe perioada crizei le va asigura din propriul buzunar salariile medicilor, asistentelor…

- Cristiano Ronaldo a ajuns la Funchal pentru a-și vizita mama, care a suferit recent un accident vascular cerebral. Fotbalistul este obligat acum sa ramana in Madeira, in loc sa zboare inapoi in nordul Italiei, unde este cel mai mare focar de coronavirus. SOC in ITALIA! Un super star de la…

- Virusul ucigas din China face in continuare ravagii in toata lumea! Oamenii sunt disperati si nu stiu cum sa pervina infectarea cu coronavirus. Din cauza bilantului deceselor care creste de la o zi la alta, chinezii au ajuns sa transforme toate cladirile in centre medicale!

- Dupa deschiderea spitalului construit in zece zile, China mai ridica alte spitale pentru pentru tratarea cazurilor de coronavirus, potrivit aljazeera.comPentru ca virusul se raspandește alarmant iar numarul deceselor crește pe zi ce trece, China mai construiește spitale pentru tratarea pacienților afectați…

- Armata chineza a trimis 1.400 de cadre medicale ale fortelor armate pentru a trata pacientii la noul spital construit in orasul Wuhan, focarul epidemiei de coronavirus. Unitatea medicala destinata tratamentului celor infectați cu acest virus este gata și are o capacitate de 1.000 de paturi. Imagini…

- O biserica din Sibiu cheama credincioșii, de miercuri, la slujbe zilnice, in timpul carora sa se roage pentru bolnavii cu coronavirus. „Sa ne rugam pentru bolnavii din China”, spune preotul de la Biserica din curtea Spitalului TBC din Sibiu, potrivit Mediafax.Preotul Catalin Dumitrean, care…

- Autoritatile din Romania sunt in alerta din cauza virusului din China. In afara masurilor speciale impuse in aeroporturi si spitale, reprezentantii serviciului de Ambulanta ofera sfaturi inclusiv pe retelele de socializare despre cum sa prevenim infectarea cu virusul mortal.