Cristiano Ronaldo a semnat cu Manchester United. Ce mesaj le-a dat fanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 august 2021, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a lui Dan Vilceanu, ministrul Finanțelor. La data publicarii prezentului decret in Monitorul Oficial al Romaniei, inceteaza efectele Decretului pentru desemnarea lui Florin Cițu ca ministru…

- Deputatul liberal de Iasi Alexandru Kocsis ii cere din nou lui Eugen Pirvulescu sa se autosuspende din functia de presedinte al PNL Teleorman, la o saptamana dupa ce i-a adresat o solicitare similara. In plus, deputatul reia acuzatiile de dubla masura la adresa premierului Florin Citu. “Ce s-a intamplat…

- Ianis Zicu (37 ani) a semnat un nou contract cu FC Unirea Constanța, echipa care va evolua in Liga 2, dupa ce i-a fost cesionat locul de catre SSC Farul Constanța, clubul finanțat sezonul trecut de Ciprian Marica. Dupa ce marca “Farul” a ajuns la FC Viitorul Constanța, echipa din Liga 1, care și-a…

- Administrația Prezidențiala a anunțat in urma cu puțin timp ca președintele Klaus Iohannis a semnat cele doua decrete. Este vorba despre decretul de revocare a lui Alexandru Nazare din funcția de ministru al Finanțelor Publice. Totodata Klaus Iohannis l-a numit pe premierul Florin Cițu, interimar la…

- O explozie puternica urmata de un incendiu violent s-a produs, marti noapte, la Combinatul Azomures. Incidentul a avut loc in momentul pornirii unei instalatii de producere a amoniacului, au precizat reprezentanții companiei. ISU Mures a transmis mesaj RO-Alert. Explozia s-a auzit in tot orașul in jurul…

- Autoritațile au transmis un mesaj RO Alert pentru a anunța prezența unui urs pe Transfagarașan. La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD care va interveni in cazul unor incidente, potrivit Antena 3. Autoritațile au trimis un mesaj de avertizare RO-Alert pe teritoriul localitații Carțișoara, in…

- O explozie puternica urmata de un incendiu uriaș s-a produs in urma cu puțin timp la rafinaria Petromidia din Navodari. Se vorbește despre doua persoane care ar fi fost ranite. Fumul negru se vede de la zeci de kilometri, iar autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert pentru populație. A fost activat planul…

- Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, proiectul de lege privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare. Potrivit documentului, este interzis cumulul intre pensie si salariu pentru cei care lucreaza la stat, iar angajatii care isi…