- Deși calificata inaintea partidei cu Bosnia Herțegovina, Portugalia nu s-a menajat deloc și a invins cu scorul de 5-0, in preliminariile Euro 2024. Vedeta a fost din nou Cristiano Ronaldo, care a reușit o dubla.

- Scene cu adevarat reprobabile s-au consumat luni seara la Zenica, la confruntarea din preliminariile EURO 2024 dintre Bosnia și Portugalia. Fanii bosniacilor n-au gustat prea bine scorul de pe tabela și și-au varsat furia pe Cristiano Ronaldo! Spre finalul primei reprize, cand portughezii marcasera…

- Franta, Portugalia si Belgia sunt primele 3 echipe din preliminarii care s-au calificat la EURO 2024! Kylian Mbappe si Cristiano Ronaldo au facut show in Olanda – Franta 1-2 si Portugalia – Slovacia 3-2. Astfel, Franta, Portugalia si Belgia sunt primele echipe din preliminarii care s-au calificat la…

- Fiji a intregit lista echipelor calificate in sferturile Cupei Mondiale de rugby, chiar daca a pierdut, scor 24-23, meciul cu Portugalia. A fost in schimb eliminata din faza grupelor Australia, o dubla campioana mondiala.

- Portugalia a invins-o cu scorul categoric de 9-0 pe Luxemburg. Lusitanii au obtinut o victorie fara drept de apel, fara Cristiano Ronaldo in lot. Croatia s-a impus si ea in duelul cu Armenia, din preliminariile EURO 2024. Portugalia este lider detasat in Grupa J. Lusitanii au cinci puncte avans fata…

- Cristiano Ronaldo, anunț despre rivalitatea cu Lionel Messi. Starul lusitan a vorbit despre „duelul” cu argentinianul care a caștigat Cupa Mondiala alautri de selecționata sa, Argentina. Cristiano Ronaldo nu a fost nominalizat pentru Balonul de Aur din 2023. Astfel, rivalitatea celor doi pare ca s-a…

- Burnley – Manchester City 0-3! Partida din prima etapa a sezonului de Premier League a fost in format live score, pe AS.ro. Erling Haaland a marcat o „dubla” in victoria categorica inregistrata de „cetateni”, in startul sezonului din Anglia. Erling Haaland a deschis scorul inca din minutul trei al duelului…

- Lionel Messi marcheaza pe banda rulanta in tricoul lui Inter Miami. Dupa ce a inscris la debut, starul argentinian a semnat o „dubla” in partida și in partida cu Atlanta United. Fostul sau coleg de la FC Barcelona, Busquets, i-a dat o pasa „unt pe paine”. Lionel Messi, irezistibil in tricoul lui Inter…