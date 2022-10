Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo va plati cea mai mare amenda din istoria clubului. Oficialii lui Manchester United au decis aceast lucru, dupa ce starul portughez a refuzat sa intre pe teren la meciul cu Tottenham și a plecat acasa deși partida nu se terminase. Atacantul care a caștigat de cinci ori Balonul de Aur…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a fost exclus din lotul lui Manchester United pentru meciul cu Chelsea, dupa comportamentul avut la confruntarea cu Tottenham (2-0). Starul portughez s-a enervat și a plecat catre ieșirea din stadion in minutul 90. Ulterior, s-a aflat ca el ar fi refuzat sa intre in teren…

- Cristiano Ronaldo este asteptat in locul lui Lionel Messi la PSG, dupa ce a fost scos din lotul lui Manchester United. Starul lusitan pare ca nu mai face parte din planurile lui Erik ten Hag, managerul fiind nemultumit de atitudinea sa. Lionel Messi este asteptat inapoi la Barcelona, la finalul sezonului.…

- Fostul portar al echipei Manchester United, Peter Schmeichel, s-a declarat dezamagit de comportamentul lui Cristiano Ronaldo in victoria cu 2-0 impotriva celor de la Tottenham si considera ca portughezul a devenit o distragere a atentiei pe Old Trafford. Ronaldo a intrat in tunelul catre banca de rezerve…

- Cristiano Ronaldo a refuzat cel mai mare salariu din istoria fotbalului. Ar fi primit 240 de milioane de euro pe an. Portughezul a fost dorit la un club arab, unde ar fi putut caștiga aceasta suma impresionanta anual, dar a refuzat. Superstarul lui Manchester United ar fi urmat sa primeasca 2,4 milioane…

- Atacantul echipei engleze de fotbal Manchester United, Cristiano Ronaldo, a refuzat o oferta din partea unui club din Arabia Saudita in aceasta vara, potrivit ziarului englez Daily Mirror. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cristiano Ronaldo a rabufnit dupa vestea ca pleaca de la Manchester United. Despre starul portughez s-a vehiculat toata vara ca iși dorește sa plece de pe Old Trafford, nemulțumit ca echipa nu joaca in Champions League. CR7 n-a reacționat pana acum, dar ieri presa britanica și spaniola au dat ca sigur…

- Cristiano Ronaldo pleaca de la Manchester United. Pentru starul portughez intoarcerea pe Old Trafford, vara trecuta, nu a fost incununata de succes. Cum echipa a ratat participarea in Champions League, CR7 iși dorește enorm sa se transfere la o grupare care sa-i asigure prezența in competiția pe care…