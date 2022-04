Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo a postat prima fotografie cu fetita lui si a Georginei Rodriguez, dupa ce cuplul a trecut recent printr-o adevarata tragedie, fratele geaman al micutei murind la nastere. Fotbalistul s-a bucurat ca partenera sa a revenit acasa si a transmis un mesaj emotionant.

- Fetița de trei ani din Buzau a fost gasita de polițiști cu ghiozdanul in spate, la marginea unui drum. Aceasta plecase de acasa, fara știrea parinților, ca sa-și urmeze fratele mai mare la școala. Copila a reusit sa iasa din casa, incaltata in papuci si imbracata cu un halat, si apoi a plecat pe drum.…

- De cateva ediții, Dani Oțil o aduce in discuție pe iubita celebrului fotbalist Cristiano Ronaldo, Georgina. De altfel, tanara de 28 de ani se bucura acum de mare popularitate, Netflix facand un serial despre viața ei. Matinalul de la Antena 1 nu a trecut cu vederea ceea ce considera a fi „subiectul…

- Tot mai mulți pacienți COVID-19, cer ajutorul medicilor dupa ce, in patru-cinci zile de stat acasa, nu au simtit nicio ameliorare a bolii The post Tot mai mulți pacienți COVID-19, cer ajutorul medicilor dupa ce, in patru-cinci zile de stat acasa, nu au simtit nicio ameliorare a bolii, in ciuda tratamentului…

- Fiica de șapte ani a unui pilot militar decorat chiar de Vladimir Putin a fost ucisa de mai multi câini fara stapân, în timp ce se întorcea acasa de la o lecție de muzica. Atentie, urmeaza informatii care va pot afecta emotional! Margarita Kanorskaya a fost înconjurata…

