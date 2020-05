Cristiano Ronaldo a oferit mamei sale un cadou generos de Ziua Mamei

Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia zilei internaționale a mamei, 3 mai, Cristiano Ronaldo i-a oferit mamei sale o „bolid” marca Mercedes GLE, in valoare de 100.000 de euro. „Le multumesc copiilor mei pentru cadourile pe care le-am primit astazi. O zi fericita tuturor mamelor”, a notat Dolores Aveiro pe Instagram, postand si…

- Cristiano Ronaldo se va intoarce in Italia saptamana viitoare. Starul echipei Juventus, care a locuit, pe perioada pandemiei, in Portugalia, poate scapa de carantina. Conducerea clubului din Torino vrea sa teste...

- Cristiano Ronaldo a postat un mesaj pe conturile de socializare, in care le transmite oamenilor ca, daca stau acasa, vor salva vieti. Jucatorul echipei Juventus s-a retras in Portugalia, alaturi de familia lui,...

- Cristiano Ronaldo (35 de ani), starul lui Juventus, a fost criticat de Giovanni Cobolli Gigli (75), un fost președinte al italienilor, care considera ca portughezul s-ar fi folosit de pretextul mamei sale bolnave pentru a-și lua o vacanța. „Treaba la Juventus s-a complicat in momentul in care a plecat…

- Cristiano Ronaldo a decis sa se implice in cea mai importanta problema cu care se confrunta Europa, coronavirusul. Starul lui Juventus a decis sa isi transforme lantul de hoteluri din Portugalia in spitale pentru cei depistati pozitiv.Sprijinul lui Ronaldo nu se opreste aici. El va suporta…

