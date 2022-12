Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo s-a antrenat la baza lui Real Madrid, la doar cateva zile dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial. Starul lusitan a ramas fara angajament, dupa ce recent si-a incheiat contractul cu Manchester United. Cristiano Ronaldo a participat alaturi de Portugalia la Campionatul…

- Cristiano Ronaldo a facut un pas urias spre Al Nassr. Starul de 37 de ani e si mai aproape de a semna un contract colosal cu echipa din Arabia Saudita, anunta spaniolii de la Marca. Ronaldo va semna un contract pe doi ani si jumatate cu Al Nassr. Cristiano va castiga 200 de milioane de […] The post…

- Cristiano Ronaldo are 3 variante, dupa ce a plecat de la Manchester United. Clubul de pe Old Trafford a anunțat marți seara desparțirea pe cale amiabila de jucatorul cu 5 Baloane de Aur. Ulterior, și starul portughez a facut o prima declarație, explicand ca decizia finala a fost luata dupa ce cele doua…

- Cosmin Contra este tot mai aproape de a o prelua pe Al Nasr Dubai! Presa din Emirate a facut anuntul, si noteaza faptul ca fostul selectioner a fost prezent la ultimul meci al trupei pe care ar urma sa o antreneze. Cosmin Contra este liber de contract din vara, atunci cand si-a incheiat intelegerea…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- Cristiano Ronaldo va avea un rol special la gala de decernare a Balonului de Aur 2022, unde marele favorit este prietenul sau Karim Benzema. CR7 va fi prezent la gala de la Paris, unde atacantul lui Real Madrid va cuceri in premiera cel mai ravnit trofeu individual din lumea fotbalului. Cristiano Ronaldo…

- Real Madrid nu e interesata de Kylian Mbappe! Acesta este anunțul momentului venit din Spania, de la celebra publicație El Chiriunguito TV. Starul lui PSG a declarat in repetate randuri ca visul sau este sa ajunga sa imbrace tricoul “blanco”, pe Santiago Bernabeu. Mbappe nu se mai simte bine la PSG…

- Ucraina vrea sa organizeze CM-2030! Ucraina este aproape de a se alatura Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, potrivit unui articol publicat luni de The Times. Luni, ziarul britanic The Times a dezvaluit ca Ucraina urmeaza sa se alature Spaniei si Portugaliei…