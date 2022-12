Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, starul selectionatei Portugaliei, a amenintat ca va parasi Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, fiind nemultumit de statutul de rezerva la meciul cu Elvetia (6-1), din optimile de finala ale competitiei, informeaza cotidianul portughez Record.

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) s-a certat cu selecționerul Fernando Santos (68 de ani) dupa ce a fost anunțat ca va fi rezerva contra Elveției (6-1) și a vrut sa plece din Qatar. Totuși, a renunțat la acest plan, gandindu-se ca ar putea fi primul capitan al Portugaliei care cucerește titlul mondial.…

- Cristiano Ronaldo a postat un mesaj in social media, dupa meciul Portugalia – Elvetia, scor 6-1, de la Cupa Mondiala, partida la care a jucat doar pe final. El a notat ca echipa Portugaliei este “plina de talent si tinerete” si merita felicitari, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Cristiano Ronaldo a intrat pe teren doar in minutul 73 al partidei caștigate de Portugalia (6-1 vs Elveția) in optimile Cupei Mondiale de fotbal, iar la finalul duelului de pe Lusail Stadium a postat un mesaj pe rețelele de socializare.

- Naționala de fotbal a Portugaliei s-a calificat marți seara in sferturile de finala ale Cupei Mondiale din Qatar, invingand Elveția in optimi cu scorul de 6-1 (2-0). Tanarul Goncalo Ramos, titular in locul lui Ronaldo, a marcat un hat-trick la debutul sau

- Mijlocasul Bruno Fernandes a opinat dupa victoria cu Uruguay (2-0), de la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, ca primul sau gol ar putea apartine lui Cristiano Ronaldo, dar important este faptul ca lusitanii si-au asigurat calificarea in optimile de finala, transmite Reuters.In min. 54 al meciului disputat…

- Portugalia a debutat cu dreptul la CM 2022 Qatar, lusitanii trecand cu 3-2 de Ghana. Cristiano Ronaldo a marcat dintr-un penalti contestat și a devenit singurul fotbalist care inscrie la cinci ediții de turneu final mondial. Adevarata stea a Portugaliei a fost insa Bruno Fernandes: a oferit doua pase…

- Programul partidelor de joi de la Cupa Mondiala din Qatar: Ora 12:00 Elvetia – Camerun Ora 15:00 Uruguay – Coreea de Sud Ora 18:00 Portugalia – Ghana Ora 21:00 Brazilia – Serbia. Partidele sunt transmise de TVR. news.ro