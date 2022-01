Sepsi - CSU Craiova 3-1. Cristiano Bergodi, 57 de ani, a vorbit despre victoria cu oltenii, pe care i-a antrenat in 2020, și a evidențiat forța grupului covasnenilor. Programul complet al rundei #23 din Liga 1 „Intalneam o echipa buna și imi era teama, Craiova are jucatori buni. Cunoșteam bine fotbaliștii lor, am amintiri frumoase de acolo. Jucatorii mei au facut un meci extraordinar, mai ales in a doua repriza. ...