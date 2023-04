Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Rotaru a avut o replica savuroasa pentru Gigi Becali, dupa ce patronul de la FCSB a declarat ca va susține Universitatea Craiova in play-off-ul din acest sezon. Patronul oltenilor a marturisit ca va fi prieten cu omologul sau de la FCSB doar daca roș-albaștrii vor fi invinși de Rapid, in aceasta…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca atat timp cat formatia sa are sanse teoretice sa castige titlul de campioana se va lupta pentru trofeu, fara a fi interesat foarte mult de rezultatele celorlalte contracandidate din play-off.…

- Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, referitor la partida cu Universitatea Craiova, ca echipa sa a demonstrat ca poate crea probleme oricarui adversar din play-off-ul Superligii de fotbal, potrivit Agerpres."Nu facem o tragedie…

- Cristiano Bergodi a avut un sincer dupa CFR – Sepsi 2-1. Antrenorul covasnenilor a recunoscut faptul ca ardelenii au jucat mai bine, motiv pentru care au meritat victoria. Totuși, tehnicianul italian spera ca Sepsi sa-li ia revanșa in meciul din semifinalele Cupei Romaniei, acolo unde cele doua echipe…

- Dan Petrescu a fost extrem de nervos dupa CFR Cluj – Sepsi. Antrenorul lui CFR Cluj a acuzat ca echipa lui a avut trei penalty-uri neacordate. Dan Petrescu a punctat ca jucatorii sai, Birligea si Deac, au iesit accidentati. La interviul de dupa meci Dan Petrescu a refuzat sa vorbeasca despre meciul…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, și a incheiat sezonul regular al SuperLigii pe locul 3. Cristiano Bergodi a recunoscut superioritatea adversarilor și este concentrat 100% pentru disputa decisiva cu FCU Craiova. Joi, de la ora 21:00, Sepsi o va infrunta pe FCU Craiova intr-un meci decisiv pentru…

- Eugen Neagoe s-a declarat mulțumit dupa Universitatea Craiova – UTA 2-1. Antrenorul oltenilor și-a felicitat elevii pentru atitudinea aratata. Universitatea Craiova a invins UTA, scor 2-1, și a trecut peste Rapid in clasament, cel puțin pana la meciul de maine al giuleștenilor cu Farul. Eugen Neagoe,…

- In acest moment, cand mai sunt sase etape pana la finele sezonului regular al Superligii, clasamentul in zona de play off arata astfel: 1. Farul 51p, 2. CFR Cluj 50p, 3. Rapid 45p, 4. FCSB 44p, 5. Universitatea Craiova 41p, 6. Sepsi OSK 34p. Farul Constanta a trecut cu sase puncte doua victorii si un…